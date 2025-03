Liberoquotidiano.it - "Aiuto!": lite furiosa con Icardi, le terribili urla di Wanda Nara. Una delle figlie si sente male | Video-choc

La vita della ex coppia Maurosta assumendo sempre di più i connotati tipici di una soap sudamericana. O per lo meno i tratti più grotteschi. L'ex capitano dell'Inter e la showgirl biancoceleste si sono separati ufficialmente non risparmiandosi niente: frecciatine, denunce, battaglie legali e umiliazioni in pubblica piazza. Le prime vittime, però, sono le loro piccole: Francesca (10 anni) e Isabella (9 anni). L'ultimo episodio è la sintesi perfetta del loro disagio familiare. Stando a quanto si apprende, il tribunale ha emesso unanza a favore dell'attaccante argentino concedendogli di trascorrere del tempo con le sue. Ma a una condizione: non deve esserci anche l'attuale compagna China Suarez. L'ex capitano dell'Inter ha preso quindi le sue bambine per portarle a casa con lui.