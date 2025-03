Formiche.net - Aiuti a Kyiv e sanzioni a Mosca per costringere Putin al tavolo. Le mosse di Starmer, Zelensky e Meloni

Al termine della video-call odierna durata poco meno di due ore, il primo ministro britannico Keir, che assieme al presidente francese Emmanuel Macron sembra voler prendere la guida della sicurezza europea, ha spiegato che per la “coalizione dei volenterosi” – che riunisce partner di tutta l’Unione europea, oltre a Canada, Australia e Nuova Zelanda, con il sostegno di altri Paesi, tra cui il Giappone – è giunto il momento di passare a una “fase operativa” per garantire la pace in Ucraina. Gli sforzi di coloro che sostengonodevono continuare, compreso il mantenimento del “flusso dimilitari” e il proseguimento delleper “indebolire la macchina da guerra” del presidente russo Vladimir“e portarlo al”, ha dichiarato dal numero 10 di Downing Street.E serifiutasse?“deve dimostrare di essere serio riguardo alla pace”, ha dichiarato, accusando il Cremlino di “indecisione e ritardi” sulla proposta avanzata dal presidente statunitense Donald Trump.