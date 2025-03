Dayitalianews.com - AirPods, in arrivo il sistema di traduzione in tempo reale

Leggi su Dayitalianews.com

Ad anticipare la notizia è stato Mark Gurman, reporter di Bloomberg.Gurman ha scritto che Apple sta lavorando allo sviluppo di una funzione dedicata allasimultanea da usare direttamente con le. La nuova funzione dovrebbe arrivare con iOS 19, il prossimooperativo atteso per gli iPhone; questo è quello che ha sostenuto Gurman, anche se Apple, non ha voluto commentare né tantomeno confermare la notizia. Secondo le spiegazioni di Gurman, ildisimultanea dovrebbe funzionare attraverso un passaggio su iPhone: prima si seleziona la lingua dell’interlocutore, poi quella in cui la si vuole tradurre.Le anticipazioni di Gurman non specificano in quante lingue sarà disponibile ile quando sarà effettivamente disponibile. Lasimultanea non dovrebbe avere costi aggiuntivi; basterà scaricare l’aggiornamento.