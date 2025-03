Liberoquotidiano.it - "Ai livelli più bassi della scala evolutiva". Litizzetto senza vergogna, l'attacco feroce a Trump

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per molti, la manifestazione andata in scena oggi, sabato 15 marzo, a Piazza del Popolo a Roma è stata solo una tribuna dalla quale sfogare tutto il proprio odio. Un esempio? Luciana, che a dire il vero già da Fazio aveva attaccato i militari italiani. Ma, in occasione dell'evento per l'Europa si è addirittura superata. Come? Lanciando un'invettiva ferocissima contro Donald. "Sono una donna, non americana, quindi per il nostro amicosono aipiù, subito dopo le rane anfibie e i messicanidocumento. Vengo dall'Europa, posto che secondoè nato per truffare gli Stati Uniti. Ora, io non mi ricordo a memoria il Manifesto di Ventotene, ma non mi risulta che Spinelli volesse truffare l'America, poi controllo". Luciana Littizzetto inizia cosi il suo videomessaggio trasmesso durante la manifestazione 'Una piazza per l'Europa.