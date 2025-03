361magazine.com - Agnese Valle con “I miei uomini” si è presa cura di me

Negli anni mi sono ritrovato, non certo senza una mia parte di responsabilità, a vestire i panni dell’orso borbottante. Sarà che, parlo della vita privata, mia moglie è decisamente più solare di me, sarà che come critico musicale e scrittore non ho mai lesinato di dire quel che penso, anche in negativo, sarà, magari, che in un mondo di quadrupedi starsene in un angolo eretto su due zampe è qualcosa che ti caratterizza, vallo a sapere. Nei fatti sono diventato quello “cattivo”, e ci sta, quello “temuto”, anche, ma anche quello che non c’è. Non c’è agli eventi, non c’è in Sala Stampa, non c’è alle conferenze e più in generale se ne sta per conto suo, l’orso borbottante, appunto. Una bella chance, quella di esserci anche non essendoci, converrete, perché cosa c’è di meglio che interpretare il ruolo di quello che se ne sta a casa, mentre tutti gli altri se ne sono dovuti uscire sotto la pioggia, mettersi in qualche modo in ghingheri, hanno dovuto passare del tempo a fraternizzare con gente con la quale, in fondo, non hanno nessun piacere a stare? Mettiamola così, nella famosa domanda amletica di Nanni Moretti, “mi si nota di più?”, io ho optato per non esserci.