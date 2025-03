Notizie.com - Agenzia delle Entrate, novità per le imprese individuali: riguarda i beni immobili

C’è una misura introdotta dalla nuova Legge di Bilancio 2025 che aiuta lea gestire iloro attività. Si tratta di unache offre agli imprenditori maggiore flessibilità nei compiti di organizzazione del patrimonio d’impresa. Un esempio? Il poter separare ipersonali da quelli aziendali, con focus particolare sui. Non si tratta di unaassoluta. La legge di Bilancio 2025 ha di fatto applicato un’agevolazione introdotta, per iposseduti al 31 ottobre 2015, già dalla legge di stabilità 2016. L’articolo di riferimento è il numero 1, comma 121 della legge 208/2015.per le– notizie.comUna norma che è stata poi successivamente reintrodotta per iposseduti fino al 2016, al 2018, al 2019 e, infine, al 31 ottobre del 2022.