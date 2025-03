Ilgiorno.it - "Agenti, regole chiare. E basta giustizia fai da te"

Leggi su Ilgiorno.it

“Sicurezza a 360°, dal cittadino agli operatori” è il tema del congresso provinciale, del Sap (Sindacato autonomo di Polizia) Varese in programma lunedì alle 10 a Olgiate Olona, presso il Palazzetto dello sport in via Diaz. L’iniziativa, spiegano dal sindacato, vuole essere un momento di confronto e di riflessione necessario di fronte "al l’aumento della percezione di insicurezza tra i cittadini e la crescente tendenza verso laprivata". A preoccupare, si sottolinea dalla segreteria varesina: "è la nascita di gruppi che inneggiando all’art. 52 della Costituzione girano per le città a farsi". Ancor più preoccupante è la lettura dei commenti sulle pagine dei social che riportano queste notizie, commenti tendenti a fomentare piuttosto che condannare e per buona parte giustificando questa necessità avendo “la Polizia le mani legate”.