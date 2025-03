Dayitalianews.com - Afragola, rapinarono due fidanzati e violentarono la ragazza: fermati due minorenni

Leggi su Dayitalianews.com

Primauna coppia di giovaniche erano appartati in auto poi, la violenza sessuale sullae la fuga in scooter.Dopo poco più di un mese di indagini, la polizia ha fermato due. I due all’epoca dei fatti erano entrambi 17enni (uno dei due è oggi maggiorenne) sono “gravemente indiziati” del crimine orrendo avvenuto ad, in provincia di Napoli. Magro il bottino della rapina che consisteva in qualche euro, uno smartphone, tra l’altro vecchiotto poi, l’orribile stupro dellae la fuga in scooter. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato di.I due avevano il volto coperto ma sono stati comunque rintracciati. Dopo essere stati convocati per la prova del Dna i due avrebbero ammesso le loro gravissime responsabilità.