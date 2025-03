Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Moné sfiderà Indi Hartwell in HOG

Non c’è dubbio chesia uno dei nomi più influenti e discussi nel panorama del wrestling femminile odierno. L’ex Sasha Banks, dall’addio alla WWE, ha dimostrato di portare gli occhi dei tanti suoi fan dovunque vada, dalla NJPW alla AEW passando per diverse altre promozioni. Il tutto garantendo sempre match di altissima qualità contro wrestler che per la prima volta si confrontano con un nome così di rilievo. E dopo la sfida di Revolution contro Momo Watanabe, sulla strada della CEO c’è ora un’altra ex WWE.Sfida ufficiale per questa notteNella notte di oggi, sabato 15 marzo, infatti,farà il suo debutto ufficiale nella House Of Glory Wrestling, all’evento City of Dreamz. La sua avversaria?, l’ex campionessa NXT che ha fatto proprio nelle scorse settimane il suo ritorno sulla scenapendente, tra l’altro vincendo un titolo al primo incontro.