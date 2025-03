Zonawrestling.net - AEW: Le ultime sulla vertenza legale con Ryan Nemeth che coinvolge anche CM Punk

La AEW esono ai ferri corti e sono coinvolti in una battaglia. Sostanzialmente il wrestler, fratello di Nic(Dolph Ziggler) ha fatto causa a CMed alla AEW accusando il ragazzo di Chicago di averlo aggredito e bullizzato durante il suo periodo a Jacksonville e la federazione di non aver preso provvedimenti ed anzi di aver violato il contratto che lo legava alla federazione. Ora, Tony Khan vuole evitare che si arrivi in Tribunale.Tony Khan punta all’arbitratoSecondo quanto evidenziato da Post Wrestling, la AEW e Tony Khan vorrebbe risolvere la disputacontramite arbitrato e hanno presentato domanda presso la US District Court della Florida.era legato alla AEW da un contratto a gettone, ossia veniva pagato solo quando veniva effettivamente impiegato negli show della federazione.