Adesso l’Hokkaido prova a voltare pagina Guarnieri | È il momento per crescere

Hokkaido a caccia di una reazione questa sera alle 21, con Carpi, al PalaSavena: e soprattutto del ritorno alla vittoria. Punta dritto alla risoluzione di problemi tecnico tattici e di distribuzione offensive, l’allenatore Francesco: "Dobbiamoin attacco e tornare a sfruttare tutta l’ampiezza della rete", spiega. Ma è consapevole che la reazione dovrà essere in primis caratteriale: "Tra gli acciacchi e gli impegni degli under e degli elementi convocati dalla squadra universitaria è stato difficile dare continuità al lavoro in palestra. Con Crema abbiamo pagato errori individuali, ma con Dual Caselle ci hanno messo sotto e non abbiamo dato battaglia: dobbiamo alzare il nostro livello". Reduce dai ko con Crema e Dual Caselle, la squadra di coachcerca riscatto.