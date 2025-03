Adecco e Airport Handling ricercano 500 nuove risorse per l’aeroporto di Fiumicino

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 14 marzo 2025 –, società specializzata di TheGroup che sviluppa e valorizza il capitale umano, e, fornitore di servizi aeroportuali,oltre 500da inserire pressodi Roma.Le figure selezionate saranno impiegate nei ruoli di operatori unici aeroportuali (OUA) per il carico e scarico bagagli, addetti al check-in e agenti di rampa e parteciperanno a un corso di formazione gratuito preassuntivo , a partire dal mese di marzo.Tra i requisiti richiesti, oltre alla disponibilità di lavorare su turni e il possesso della patente B in corso di validità, agli agenti di rampa è richiesto il diploma e un’ottima conoscenza della lingua inglese. Per gli addetti al check-in, un’eventuale laurea rappresenterà titolo preferenziale, così come la conoscenza di un’ulteriore lingua straniera oltre all’inglese.