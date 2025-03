Notizieaudaci.it - Addio Raffaele Greco, il maresciallo che raccontava il calcio dei dilettanti ‘sui campi’ con genuinità

I funerali alla chiesa dei Salesiani di Salerno domenica 16 marzoSi recava “sui campi”, come amava dire, e su un foglietto tirava giù il suo resoconto per poi presentarsi in redazione e consegnarlo al responsabile dello sport. Una ‘missione’ che ilaffrontava con passione eper Cronache del Mezzogiorno e per Il Salernitano. Con lo spirito di un ragazzino. Un punto di riferimento per il mondo delstico salernitano che sabato 15 marzo piange la sua scomparsa. I funerali saranno celebrati domenica 16 marzo alla chiesa dei Salesiani, a Salerno, alle 9:15. Era a metà degli anni ’90 quando ho incrociato la prima volta ilin redazione a Cronache del Mezzogiorno. Spesso toccava a me trascrivere il suo punto suiche consegnava puntuale ad inizio settimana dopo il week end calcistico.