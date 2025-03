Donnapop.it - Addio chioma iconica: Belen Rodriguez si trasforma con un taglio inaspettato (FOTO)

Un cambiamento radicale,, ma accolto benissimo.ha dettoalla sua lungacastana, simbolo inconfondibile del suo fascino latino, per abbracciare un look completamente nuovo e sorprendente.La showgirl argentina, da sempre riconosciuta per i suoi capelli lunghi e fluenti, ha stupito tutti pubblicando sui social il risultato della sua metamorfosi: unpiù corto che segna un punto di svolta nella sua immagine pubblica. Non si tratta di un semplice cambio di look, sembra piuttosto una vera e propria dichiarazione di intenti, un modo per voltare pagina e abbracciare una nuova fase della sua vita.“Nuovoma sempre me stessa“, ha scrittoa corredo delle immagini che la ritraggono con il nuovo haircut. Lestanno facendo il giro del web, raccogliendo centinaia di migliaia di like e commenti, soprattutto di ammirazione.