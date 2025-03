Ilgiorno.it - Addio al vecchio platano: "Condizioni incompatibili con la sicurezza"

aldi Cascina Moro: sarà abbattuto. L’albero, sottoposto a costanti controlli, è incritiche e dovrà essere rimosso. L’ultimo test, effettuato nelle scorse settimane, ha evidenziato che uno dei platani posizionati di fronte a Cascina Moro (quello alla destra del portale) si trova in uno stato di gravità estrema, tale da imporre di procedere all’abbattimento. La pianta risulta, infatti, in classe di propensione al cedimento D. Le piante classificate in tale modo, in base ai protocolli, presentano anomalie "tali da far ritenere che il fattore dinaturale dell’albero si sia ormai esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile con tecniche contrarie alla buona pratica dell’arboricoltura".