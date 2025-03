Ilgiorno.it - Addio al fumettista Sangalli, la mano brianzola di Braccio di Ferro: “Ricordatemi così: faceva ridere”

Leggi su Ilgiorno.it

Villasanta (Monza e Brianza) – Aveva cominciato da bambino, facendo le caricature dei compagni e dei suoi professori che appendeva in oratorio. Si sarebbe ritrovato anni dopo a diventare uno dei fumettisti più celebrati d’Italia, legando la propria arte soprattutto (ma non solo) adi, di cui per trentasette anni, dal 1963 al 2000, era stato la ““ italiana. È morto giovedì sera Pier Luigi. Aveva 86 anni e a darne la notizia è stata una delle quattro figlie, Elisabetta, che per anni lo aveva anche aiutato preparandogli i fondali quando fare fumetti richiedeva un lavoro massacrante, che aveva portato papà Pier Luigi a sfornare ogni giorno tavole a ritmo industriale: quasi sessantamila la sua produzione totale in carriera, fino a 270 al mese, oltre 5mila copertine. Richiestissimo, amatissimo, con undi(ma anche decine di personaggi allora in voga come Geppo o Provolino, Felix The Cat o Soldino) immaginati per la prima volta per un’editoria che si rivolgeva un pubblico di bambini.