Thesocialpost.it - Addio a Silvia Giacomoni, giornalista e moglie di Giorgio Bocca

Leggi su Thesocialpost.it

È scomparsa, figura raffinata e affilata del giornalismo culturale italiano, per anni colonna del quotidiano La Repubblica. Il suo nome resterà legato a un modo di fare informazione acuto, colto e ironico, in cui lo sguardo critico si univa a una curiosità intellettuale rara e profondamente radicata. Nata a Genova nel 1938, laureata in Lettere a Milano,ha attraversato il mondo dell’informazione con rigore e originalità, diventando una delle firme più riconoscibili della scena giornalistica nazionale.Ha iniziato occupandosi di cultura e moda maschile, ma ben presto si è dedicata a temi più complessi, arrivando a esplorare la spiritualità e il pensiero religioso, pur dichiarandosi agnostica. Il suo legame con il cardinale Carlo Maria Martini, di cui fu amica e interlocutrice privilegiata, ne testimonia la capacità di dialogo e approfondimento fuori dagli schemi.