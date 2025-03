Lanazione.it - Addio a Riccardo Agabio, storico leader della ginnastica italiana

Leggi su Lanazione.it

Prato, 15 marzo 2025 – E’ morto, 89 anni, per moltissimi anni presidenteFeder(dal 2000 al 2016). Nato a Cagliari, ma toscano di adozione: si trasferì a Prato nel 1981 per amore e qui rimase. Lascia la moglie Adriana Biagiotti, già Azzurra e campionessa assoluta diartistica negli anni 1963, 1964, 1965 e 1967, e tre figli che, a loro volta, gli hanno dato tanti nipoti. Ma è lala grande famiglia allargata del presidente onorarioFgi che oggi lo piange accusando “un vuoto incolmabile in almeno quattro generazioni, discese, letteralmente, dal suo insegnamento professionale”, si legge nel comunicatoFederazione. Lo ricorda anche la sezione Ancri di Prato degli Insigniti dell'Ordine al MeritoRepubblicainfatti era Gran Ufficiale.