Addio a Pietro Genuardi la rivelazione di Caterina Balivo spiazza il pubblico

News Tv. Durante la puntata di ieri, venerdì 14 marzo 2025, de La volta buona, ha voluto iniziare ricordando. L'attore, famoso per aver interpretato Armando ne Il Paradiso delle Signore, è scomparso all'età di 62 anni a causa di una grave malattia che gli è stata diagnosticata qualche mese fa. E proprio in quel periodo, era stato ospite de La volta buona e aveva ammesso che qualcosa non andava. Cosa ha rivelato la conduttrice? morto a causa della leucemia Durante la puntata di ieri de La volta buona, ha subito ricordato, ammettendo che la notizia della morte dell'attore "ha colto stamattina tutti di sorpresa".