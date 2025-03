.com - Adani torna ad attaccare Vieri: “Lui un ex amico, ci ha traditi” – Video

Leggi su .com

(Adnkronos) – Lelecontro Christian, di nuovo. L’ex difensore dell’Inter, oggi opinionista televisivo, ha attaccato l’ex centravanti enella nuova puntata di ‘Viva El Futbol’, trasmissione Twitch che conduce insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola. Parlando di questioni di campo, delle evoluzioni tattiche e dell’atteggiamento di alcune squadre nell’impostare la partita,non ha perso occasione per lanciare una frecciata a. “Il nostro ex, quello che ci ha tradito, disse che a pagamento prese un aereo per andare a vedere Barcellona-Arsenal e si è giocato negli ultimi venti metri per tutta la partita. E tu avevi voglia di pagare il biglietto e metterti in tribuna per la bellezza del calcio”, ha detto, “il nostro exè stato uno degli attaccanti più importanti della storia del calcio in Italia.