Internews24.com - Adani incontenibile: «Vieri, il nostro ex amico, quello che ci ha traditi…»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneancora una volta non ha perso occasione per mandare una frecciatina diretta acon cui i rapporti non sono più idilliaci come primaNel corso del podcast Viva El Futbol,ha dato una stoccata a Bobo– suo excome lo epiteta lui stesso – mentre si parlava di questioni di campo, delle evoluzioni tattiche e dell’atteggiamento di alcune squadre nell’impostare la partita. Assieme a Ventola e Cassano conducevano la Bobo Tv ma un litigio ha troncato i rapporti.non le ha mandate a dire all’ex bomber dell’Inter.PAROLE – «Ilexche ci ha tradito, disse che a pagamento prese un aereo per andare a vedere Barcellona-Arsenal e si è giocato negli ultimi venti metri per tutta la partita. E tu avevi voglia di pagare il biglietto e metterti in tribuna per la bellezza del calcio – ha detto -, ilexè stato uno degli attaccanti più importanti della storia del calcio in Italia.