ACI Vallelunga e FIA celebrano eccellenza BAT Italia in sicurezza stradale

Roma, 14 mar. (askanews) – Presso il Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Roma (), si è celebrata una tappa importante nel campo della: BATè la prima azienda inad essere accreditata con il “FIA Road Safety Index”, un programma internazionale di certificazione che consente alle aziende di ottenere un rating sullae di misurarne l’impatto nella società. Attraverso il FIA Road Safety Index le aziende possono dimostrare, in risposta alle recenti raccomandazioni internazionali sulla, come stanno controllando l’impatto sullanelle loro attività legate al trasporto. Identificando aree di miglioramento continuo. Progettato sulla base di un impegno a lungo termine. La metodologia del FIA Road Safety Index offre un approccio sistematico per identificare, misurare e migliorare l’impronta sullanella loro catena produttiva.