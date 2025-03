ACE Eddie Awards | i vincitori per il miglior montaggio sono Wicked Emilia Perez e Il Robot Selvaggio

Leggi su Cinefilos.it

ACE: iper ile IlPérez, Il, Will & Harper e Road House hanno vinto i premi cinematografici agli ACE2025 che erano stati posticipati e chestati consegnati venerdì sera alla Royce Hall dell’UCLA. Sh?gun, Baby Reindeer, What We Do in the Shadows e Frasierstati itelevisivi alla cerimonia del 75° anniversario degli American Cinema Editors.Ecco di seguito l’elenco completo deidegli ACEBest Edited Feature Film (Drama, Theatrical)Pérez, Juliette WelflingBest Edited Feature Film (Comedy, Theatrical), Myron KersteinBest Edited Animated Feature FilmIl, Mary BleeBest Edited Documentary FeatureWill & Harper, Monique ZavistovskiBest Edited Documentary SeriesChimp Crazy (Episode 102, “Gone Ape”)Evan WiseCharles DivakAdrienne GitsDoug AbelBest Edited Multi-Camera Comedy SeriesFrasier (Episode 207, “My Brilliant Sister”)Russell GriffinBest Edited Single Camera Comedy SeriesWhat We Do in the Shadows (Episode 603, “Sleep Hypnosis”)Liza CardinaleDane McMasterBest Edited Drama SeriesSh?gun (Episode 110, “A Dream of a Dream”)Maria GonzalesAika MiyakeBest Edited Feature Film (Episode Non-Theatrical)Road HouseDoc CrotzerBest Edited Limited SeriesBaby Reindeer (Episode 104, “Episode 4”)Peter H.