Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 15 marzo: Enrico Marone Cinzano ed altre ricorrenze

15edricorrenzeTanti Toro in uno. Il primo vincente non si scorda mai. O meglio, lo si ricorda anche lui. E presidente che fece costruire il Filadelfia. Allora il pensiero immediato corre agli ‘Invincibili’. Senza dimenticare i ‘Balon Boys’, il ‘Trio delle meraviglie’, la ‘Mediana delle sei elle’. E poi capitan Giorgio, gli insegnamenti di Ussello, la ‘passione’ di Pupi, il ‘Mondo’. E tanti. Tanto altro. Scrivono Franco Osoola Junior e Renato Tavella ne ‘Il romanzo del Grande Torino’: “Il conte era il classico gentiluomo torinese, molto serio, appassionato di calcio fin dai tempi in cui i granata giocavano al Velodromo Umberto I, un impianto nei pressi dell’Ospedale Mauriziano“. Il 151895 nasceva: esattamente vent’anni prima di Ervino Loik, fratello di Ezio, 34 presenze in Serie B con la Fiumana.