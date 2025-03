Nerdpool.it - Absolute Power: un crossover per domarli tutti

Nello sconfinato panorama dei comics americani, e soprattutto in quello supereroistico delle Big Two (Marvel e DC Comics), è ormai prassi consolidata che ogni anno si abbia almeno un macro-evento oche coinvolga tutte o quasi le testate principali del momento. La natura di questi eventi può sommariamente essere riassunta in due grandi categorie: eventi creati per “riordinare” la continuity generale ed eventi creati per dare invece un impulso narrativo utile a far progredire l’universo narrativo in modo omogeneo, senza perciò dover eliminare, modificare o “sovrascrivere” eventi narrativi precedenti. In quest’ultimo solco si inserisce proprio, l’ultimoin casa DC Comics edito per l’Italia da Panini, scritto dal talentuoso Mark Waid e disegnato dal collaboratore di lunga data Dan Mora, che danno vita a eventi dalla portata non indifferente capaci di sfociare in nuovi universi narrativi e testate.