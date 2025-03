Anteprima24.it - Abbattimento alberi all’ex Hotel ‘Il Molino’, la precisazione del Conservatorio

Tempo di lettura: 3 minuti“Abbiamo letto con grande stupore e rammarico quanto riportato dalla stampa in merito alla presunta “deforestazione” dell’area dell’exIl Molino”, ora destinata alla realizzazione del Campus Universitario deldi Musica “Nicola Sala” di Benevento. Riteniamo doveroso smentire categoricamente tali affermazioni e chiarire, con trasparenza e rispetto per la verità, gli interventi realmente effettuati all’interno della struttura”. Così in una nota la presidente Caterina Meglio e il direttore Giuseppe Ilario deldi Musica “Nicola Sala” di Benevento. “Le attività svolte – scrivono – non hanno in alcun modo comportato l’disecolari, né una radicale eliminazione della vegetazione. Al contrario, si è trattato di una necessaria operazione di recupero, messa in sicurezza e ripristino funzionale dell’area, nel rispetto della storia e dell’ambiente.