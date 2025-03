Ilgiorno.it - A Novate il Polo dell’infanzia. Oltre 10 milioni per le scuole

Strutture polifunzionali e arredamenti per le. Rimane la corsa contro i tempi fissati dal Pnrr. La cifra stanziata è di 2e 301mila euro, di cui 787mila finanziati con fondi Pnrr e un milione e 514mila con risorse proprie che, sommata agli stanziamenti previsti dalla precedente amministrazione comunale, portano a superare abbondantemente i 10di euro di investimenti per lesi. Sono ripartiti i lavori per la realizzazione del ““, ovvero il nuovo nido Prato fiorito e la nuova scuolaAndersen con nuova mensa. "A luglio del 2024 i lavori erano fermi e non erano state completate le operazioni di demolizione dei vecchi edifici e lo smaltimento dei materiali. Abbiamo dovuto affrontare alcuni imprevisti spiacevoli come quello di dover fare i conti con un progetto esecutivo del nuovo asilo nido incompleto, il che ha richiesto un’integrazione di finanziamenti a spese del Comune per un importo di 680mila euro", spiega l’assessore ai lavori pubblici e sport, Katia Muscatella.