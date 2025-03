Calciomercato.it - A Monza spunta Allegri: pomeriggio con Galliani, sullo sfondo c’è il Milan | VIDEO CM.IT

L’ex Juventus è presente all’U-Power Stadium per seguire il match tra i padroni di casa e il Parma: il tecnico è uno dei candidati per la panchina del ‘Diavolo’Ildi Adrianosi gioca le ultime speranze salvezza nello scontro diretto contro il Parma e a dar man forte al Ceo brianzolo sugli spalti c’è anche l’amico Massimiliano.Massimiliano(LaPresse) – Calciomercato.itOspite d’eccezione all’U-Power Stadium per l’anticipo di campionato, con l’ex allenatore della Juventus arrivato poco dopo le 14 allo stadio per assistere al match tra i padroni di casa e la formazione ducale.si è intrattenuto prima della partita cone gli altri dirigenti del, prima di prendere posto in tribuna a fianco dell’Ad biancorosso. Sorridente e pronto a scambiare qualche battuta con i presenti, l’allenatore toscano negli ultimi tempi è stato accostato alla panchina deldopo la traumatica rottura l’anno scorso con la Juve.