A Fregene l’unica tappa italiana della prestigiosa GromSearch International

Fiumicino, 15 marzo 2025- Dal 15 al 16 marzo 2025 torna finalmente in Italia il, lacompetizione internazionale di surf, realizzata dalla ASD Barefoot in collaborazione con la FISSW (FederazioneSurfing, Sci Nautico e Wakeboard).del circuito mondiale, patrocinata dal comune di Fiumicino, si terrà presso lo stabilimento Levante di. Attraverso questa competizione si vogliono scoprire i migliori talenti emergenti nelle categorie Under 12, Under 14 e Under 16. “e il surf sono un connubio naturale, e ospitaredel Rip Curlè un grande riconoscimento per la nostra città. Questo evento sarà un vero trampolino di lancio per i giovani atleti che sognano di arrivare ai massimi livelli.