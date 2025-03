A complete unknown | al cinema l’epopea rock dell’eterno ribelle Bob Dylan

Leggi su .com

Life&People.it Lo diciamo subito: A, il biopic sulla prima parte della carriera e vita artistica di Bob, è un’operazione maistream riuscitissima. Ma proprio perché concepito per il grande pubblico, il film può entusiasmare il fan meno accanito di His Bobness, nonché chi, tra i più giovani, ne conosce solo l’altisonante nome. Altro discorso è soddisfare le attese deiiati Doc, quelli che hanno consumato i solchi dei suoi dischi, cavalcato le sconfinate praterie dei suoi bootleg e navigato i mari di carta degli innumerevoli libri scritti sul menestrello di Duluth.D’altra parte non si può essere così ciecamente esigenti da ignorare la portata dell’impresa: raccontare a tuttidi un ragazzotto che, dal Minnesota dei primi Anni Sessanta, sbarca a New York con un fagotto e una chitarra e che in brevissimo tempo si ritrova ad essere acclamato universalmente come “la voce di una generazione”, non è impresa da poco.