A che ora i Mondiali di speed skating oggi in tv | programma 15 marzo streaming italiani in gara

Mondiali di speed skating oggi in tv: programma 15 marzo

, sabato 15, andrà in scena la terza giornata di gare dei2025 su singole distanze di. Sull’anello di ghiaccio di Hamar (Norvegia), si prospetta un day-3 particolarmente intenso e in cui la Nazionale italiana proverà a lasciare il segno nelle specialità che comporranno lo schedule iridato.particolarmente attesa saranno la Mass Start maschile con Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano al via. Il trentino è reduce dall’affermazione nell’atto finale della Coppa del Mondo e ha così conquistato il primato della Coppa di specialità. Andare a medaglia in questa circostanza, chiaramente, sarebbe la ciliegina sulla torta. Vorrà essere della partita anche Di Stefano, maggiormente in evidenza nei primi appuntamenti del massimo circuito.Fari puntati poi su Francesca Lollobrigida che tenterà la carta dei 5000 metri, seppur in una distanza in cui non sarà facile rientrare nel novero del podio.