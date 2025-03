Bergamonews.it - A Bergamo concerto d’organo di Ivan Ronda per festeggiare il compleanno di Bach

. Venerdì 21 marzo alle 20.30 festeggeremo il primo giorno di primavera e i 340 anni dalla nascita di Johann Sebastian(1685-1750) con unstraordinario, interamente dedicato alle sue meravigliose composizioni, che si terrà nella Chiesa dell’Adorazione dell’Istituto delle Suore Sacramentine di, in via S. Antonino 14. L’iniziativa, intitolata340 – La musica che fa primavera, è inserita nel cartellone della neonata rassegna Come un sole che ci scalda nella notte – Sentieri musicali sulle tracce della Speranza ideata e diretta da Alessandro Bottelli.Alla consolle dell’organo Mascioni 1981 siederà, musicista bresciano conosciuto e apprezzato a livello internazionale per le non comuni qualità di virtuoso, oltre che collaudato interpreteiano. Per l’etichetta francese Fugatto ha registrato infatti un CD dedicato alle grandi opere del Maestro tedesco, utilizzando il grandioso Tamburini-Bonato del Duomo di Abano Terme (Pd).