20 scarpe da sposa a cui giurare fedeltà eterna

Scegliere ledaperfette è una missione che coniuga stile e praticità. Il 2025 porta con sé tendenze che abbracciano la versatilità, rendendo le calzature nuziali adatte a molteplici occasioni, anche dopo il grande giorno. Dimenticate i modelli relegati in una scatola dopo le nozze: quelli più in voga quest’anno sono fatti per essere indossati e riadattati con disinvoltura. Carrie Bradshaw: l’iconico abito daVera Wang trovato in un negozio vintage a 19 dollari X Ma quali sono le caratteristiche che le rendono senza tempo? Dalle altezze variabili alla comodità garantita, ecco le tendenze2025 e i modelli che si reinventano dopo il sì lo voglio.