Zielinski e Zalewski, la Polonia ne risparmia solo uno dell'Inter! Convocato nonostante l'infortunio

gli infortuni di, ancora indisponibili per l’Inter, laha deciso di convocarne uno. Anche durante questa sosta, le decisioni di molte nazionali fanno ancora una volta discutere (dopo Thuram.).– Nicolaè statodalla Nazionale polacca per le prossime gare di qualificazione al Mondiale 2026, in programma il 21 e il 24 marzo contro Lituania e Malta. Ancora una volta, la scelta di Michal Probierz, Commissario Tecnico della, fanno discutere. L’esterno, infatti, è fermo da quasi un mese a causa di un risentimento muscolare al soleo della gamba destra e il suo ritorno in campo è previstodopo la sosta di campionato.non ha ancora recuperato completamente dale la tabella di marcia prevista dall’Inter punta al suo rientro dopo la sosta della Serie A.