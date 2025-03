Quotidiano.net - Zhou Guanyu: pilota di riserva Ferrari, un'opportunità per il futuro

E’ la globalizzazione, bellezza. E spesso, quando si abbattono i confini, si alza il livello generale. Un cinese comediufficiale delle Rosse. Non uno qualsiasi:, 25 anni, si è già costruito una signora carriera con tre stagioni in Formula Uno – due all’Alfa Romeo, l’ultima nella Sauber che ne ha proseguito la missione – raccogliendo un totale di sedici punti e vantando anche due giri più veloci nei Gp, in Giappone nel 2022 e in Bahrain l’anno successivo. Al suo attivo sei arrivi nella top 10. Il ragazzo nato a Shanghai, per altro, conosce già alla perfezione Maranello. Dal 2014 al 2018 aveva fatto parte dell’ormai celeberrima Academy, la fucina ipertecnologica del Cavallino che della crescita dei futuri piloti cura ogni aspetto. Andandoli spesso a trovare all’estero.