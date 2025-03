Internews24.com - Zappacosta sfida l’Inter: «Abbiamo analizzato le sconfitte, Bergamo merita di vivere una notte fantastica! L’assenza di Dimarco è pesante»

di RedazioneIntervistato dalla Gazzetta dello Sport a due giorni da Atalanta Inter, l’esterno dei bergamaschi Davideha parlato così in vista dello scontro al vertice valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A.IO DAVANTI A GENTE COME ALEXANDER-ARNLOD O DUMFRIES PER NUMERI? – «Fa effetto se penso a me e a quanto sono stato costante, ma soprattutto alla squadra: a quanto le sono stato utile».LA PROMESSA VERSO– «Controin campionato ho giocato undici volte: mai vinto, mai un gol o un assist. Magari.».QUANTO PUÒ INCIDEREDI? – «: negli ultimi anni spesso ha fatto la differenza. Però la forza delè anche quella di avere una panchina così lunga».INTER LA PIÙ FORTE? – «Non solo del campionato: è fra le tre-quattro più forti d’Europa».