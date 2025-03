Internews24.com - Zalewski Inter, convocazione con la Polonia nonostante l’infortunio? La decisione del ct Probierz – FOTO

di Redazionecon la? Ladisull’esterno nerazzurroIn attesa di tornare in campo con la maglia dell’, dopo un risentimento muscolare al soleo della gamba destra, Nicola, il cui rientro è previsto dopo la sosta della Serie A, è stato convocato dalla Nazionale polacca. L’esterno nerazzurro, fermo da quasi un mese, è stato selezionato dal commissario tecnico della, Micha?, per partecipare alle sfide di qualificazione ai Mondiali 2026, in programma il 21 e il 24 marzo contro Lituania e Malta.Selekcjoner reprezentacji Polski Micha?og?osi? list? zawodników powo?anych na marcowe zgrupowanie oraz mecze z Litw? (21.03) i Malt? (24.03). ???? pic.twitter.com/DfRDBWWX8j— ??czy nas pi?ka (@LaczyNasPilka) March 13, 2025 Ovviamente tra i convocati polacchi manca anche l’altro nerazzurro, Piotr Zielinski, che starà fermo una quarantina di giorni a causa di una distrazione al gemello mediale della gamba destra.