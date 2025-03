Zaino in spalla Alla riscoperta della Via degli Dei

Quotidiano.net - Zaino in spalla. Alla (ri)scoperta della Via degli Dei

Con la bella stagione tornano i picnic, le giornate all’aperto e le prime gite fuori porta. I più fortunati si concedono qualche giorno di relax e c’è chi, per rilassarsi, sceglie di camminare.in, scarpe comode, una mappa e inizia l’avventura. Per questi ultimi, la ViaDei è la scelta perfetta: un cammino che collega Bologna a Firenze, attraversando l’Appennino. 130 km, cinque tappe, immersi nella natura e in splendidi paesi da riscoprire. Il consiglio? Non avere fretta. Non esiste un numero fisso di tappe: l’ideale è prendersi dai cinque ai sette giorni per godersi il paesaggio e conoscere le peculiarità dei luoghi attraversati. Dal Contrafforte PliocenicoFlaminia Militare, dal Castello del Trebbio al Santuario di Monte Senario, fino alle colline coperte di girasoli in Toscana.