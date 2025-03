Fanpage.it - Yvonne Sciò: “Dopo Non è la Rai ho fatto più di 50 film, ma mi pento di aver detto no a un lungo contratto”

Leggi su Fanpage.it

si racconta in una lunga intervista, passando in rassegna i momenti più importanti della carriera, dal celebre spot che la lanciò alla partecipazione a Non è la Rai. Poi la fuga in America.