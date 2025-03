Yellowjackets – Stagione 3 episodio 6 la spiegazione del finale | da dove vengono i nuovi abitanti della foresta?

Leggi su Cinefilos.it

3,6, ladel: daintroduce uno dei suoi colpi di scena più scioccanti quando i sopravvissuti adolescenti incontranopersonaggi nella natura selvaggia. Prima di questoche cambia le carte in tavola, la linea temporale passata dicontinua a essere dominata dal tormento continuo del coach Ben Scott (Steven Krueger). Lottie Matthews (Courtney Eaton) e la maggior parte degli altri adolescenti insistono che il coach Ben debba rimanere in vita dopo la visione che ha avuto Akilah (Nia Sondaya) durante ilterzadi5, che li porta a credere che lui sia il “ponte” verso la loro casa.Natalie Scatorccio (Sophie Thatcher) non riesce a sopportare le continue sofferenze di Coach Ben, che peggiorano sempre di più man mano che lui implora la morte.