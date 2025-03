Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens e Axiom sorprendono i fan con un’apparizione in Spagna

ha appena messo a segno un’altra mossa inaspettata, facendoa sorpresa a Lucha Libre Rebellion in—insieme al campione di coppia di NXT,. Con il tour europeo della WWE in pieno svolgimento e SmackDown pronto a conquistare l’Olimpic Arena di Barcellona il 14 marzo, è stato un momento speciale per, che è tornato nel suo paese natale perspeciale. I fan presenti sono rimasti sbalorditi nel vederlo salire sul ring con la sua vecchia gimmick, A-Kid, senza la sua maschera caratteristica.Come se non bastasse, il pubblico ha presto notato che ancheera all’evento, godendosi lo spettacolo tra la folla. Sebbenenon abbia preso parte all’azione, la sua sola presenza ha entusiasmato i fan, alimentando le speculazioni su un suo possibile legame più stretto con la scena del wrestling europeo.