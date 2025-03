Zonawrestling.net - WWE: Caos ai meet & greet di Hulk Hogan, fan delusi e bambini in lacrime

Il WWE Hall of Famersi è trovato nuovamente al centro di una grande controversia.è stato impegnato nella promozione del suo marchio di birra, Real American Beer, nell’area di New York, ma ci sono state segnalazioni secondo cui avrebbe lasciato diversi eventi in anticipo, senza avvisare i fan. Secondo il report, alcunisi sarebbero messi a piangere dopo aver atteso quattro ore per incontrarlo. Tuttavia,se ne sarebbe andato prima di firmare per le prime 250 persone in fila, come invece aveva promesso.“DISASTRO NEL TOUR DIin. Alcuni fandiraccontano di essere stati mandati via a mani vuote dopo aver atteso per ore in fila a unpromesso con l’icona dell’intrattenimento nella contea di Orange, NY.