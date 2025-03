Zonawrestling.net - WWE: Annunciato Backlash St.Louis, il PLE che seguirà WrestleMania 41

Leggi su Zonawrestling.net

WWE, l’evento premium live che segue tradizionalmente, è stato ufficialmenteper il 10 maggio 2025 a St.. L’evento si terrà all’Enterprise Center, poche settimane dopo41 che si svolgerà il 19 e 20 aprile.La WWE annunciaa St.con Cena e Orton confermatiLa WWE ha diffuso un comunicato stampa per annunciare chesi terrà presso l’Enterprise Center di St.. John Cena e Randy Orton sono stati confermati come partecipanti all’evento. Per Cena si tratta di un ritorno importante a, considerando che non partecipa a questo specifico evento dal 2009. Randy Orton, inoltre, è l’eroe locale.Il ritorno dinegli Stati Uniti dopo l’edizione internazionaleL’edizione dello scorso anno disi era svolta a Lione, in Francia.