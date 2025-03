Wta 1000 Indian Wells | bene Andreeva e Keys ok Sabalenka e Swiatek

Leggi su Sportface.it

Il Wtadinon si ferma. Giornata fortemente condizionata dal vento e dalle temperature piuttosto rigide. Prosegue il torneo perfetto di Aryna. La bielorussa lascia cinque game alla russa Liudmila Samsonova per il 6-2 6-3 finale. La bielorussa sembra essere in grande forma e raggiunge la semifinale senza aver perso un set tra Kessler, Bronzetti, Kartal e Samsonova. Per un posto in finale sarà rivincita della finale degli Australian Open con Madison. La statunitense, dopo la sconfitta ad Auckland il 3 gennaio, non ha più perso una partita. Cinque vittorie per vincere ad Adelaide, sette vittorie per firmare l’impresa a Melbourne e altre quattro vittorie in California per regalarsi il rematch della finale in Australia con. Successo convincente contro Belinda Bencic nei quarti di finale per 6-1 6-1.