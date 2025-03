Ilfattoquotidiano.it - Willy Monteiro Duarte, ergastolo per Marco Bianchi e 28 anni al fratello Gabriele

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

condannato all’mentre il, a cui sono state riconosciute le attenuanti generiche, condannato a 28. È la sentenza della Corte d’assise di appello di Roma per l’omicidio diucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia della Capitale. La sentenza è arrivata alla fine dell’appello bis disposto dalla Cassazione limitatamente al riconoscimento delle attenuanti mentre la responsabilità penale per l’omicidio era già passata in giudicato.Prima del verdetto i due imputati aveva chiesto di fare dichiarazioni spontanee: “Non siamo dei mostri, siamo addolorati per quanto accaduto e e chiediamo scusa alla famiglia di. In questisono stato descritto come una persona che non sono – ha detto-.