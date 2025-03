Ilrestodelcarlino.it - ’White room’, sul palco anime inquiete danzanti

Appuntamento con la danza al Comunale di Russi. Stasera (inizio ore 20.45) la Compagnia Opus Ballet, nell’ambito della stagione 2024/2025 a cura di Ater Fondazione, porterà in scena, con la coreografia di Adriano Bolognino. In uno spazio astratto dove domina il bianco anche nei semplici e raffinati costumi e nella brumosa atmosfera che li avvolge, i danzatori disegnano un paesaggio di corpi trepidanti. È la white room concepita dal giovane coreografo - già premiato in numerosi contesti italiani e internazionali - per Opus Ballet, la “stanza bianca” dove rivive, ispirato dall’opera pittorica ’Il ritorno dal bosco’ di Giovanni Segantini, l’inverno emozionale die in attesa. Spiega Bolognino: "La creazione vuole approfondire gli aspetti emozionali dell’inverno, indagandone la trasposizione in forma di stato d’animo, ispirandosi all’opera Il ritorno dal bosco di Giovanni Segantini.