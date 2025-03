WhatsApp le news in arrivo | le chat cambiano ecco la svolta thread

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Arrivano isu. L'app di messaggistica sta sperimentando una nuova funzionalità, legata in particolare alla versione beta 2.25.7.7 per Android. La novità viene svelata dal WABetaInfo, il blog che offre regolari aggiornamenti sulle modifiche chetesta e si appresta a introdurre. Il debutto dei, in particolare, permetterà agli utenti di .