WhatsApp le news in arrivo | le chat cambiano ecco la svolta thread

Leggi su .com

(Adnkronos) – Arrivano isu. L'app di messaggistica sta sperimentando una nuova funzionalità, legata in particolare alla versione beta 2.25.7.7 per Android. La novità viene svelata dal WABetaInfo, il blog che offre regolari aggiornamenti sulle modifiche chetesta e si appresta a introdurre. Il debutto dei, in particolare, permetterà agli utenti di .L'articolo, lein: lelaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su GooglePotrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”