Webuild un 2024 da record | Pronti per la ricostruzione in Ucraina e per nuove sfide globali 

Un anno da incorniciare per. Il gruppo italiano specializzato in grandi infrastrutture ha chiuso ilcon risultati che superano ogni aspettativa: 12 miliardi di euro di ricavi, in crescita del 20% rispetto all’anno precedente, un portafoglio ordini da 63 miliardi e nuovi contratti per 13 miliardi, l’80% dei quali provenienti dall’estero. Ma, oltre ai numeri, c’è la visione. E quella diguarda lontano. Anche dove oggi, purtroppo, c’è ancora il rumore delle bombe. “Restiamoper lain. Quando finalmente ci sarà la pace, i bisogni saranno enormi. Noi siamo a disposizione con la nostra expertise”, ha dichiarato l’amministratore delegato, Antonio Salini durante la call conference di presentazione dei risultati alla comunità finanziaria: “La speranza è che la guerra finisca il più presto possibile.