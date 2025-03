Wanda Nara | assente alla prima udienza per la separazione con Mauro Icardi

Leggi su Dailynews24.it

L’11 marzo avrebbe dovuto segnare l’inizio ufficiale del divorzio tra, con lafissata a Milano. Tuttavia, mentre il calciatore è volato in Italia per presenziare in tribunale, la sua ex moglie ha scelto di non comparire. NON SI PRESENTA ALL’– Secondo quanto riportato dal programma argentino “LAM”, .L'articoloper lacon